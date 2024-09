Il centro di via Cilea intitolato ai fratelli Scirea Cinisello Balsamo intitola il centro sportivo Gaetano Scirea anche a Paolo, elogiato per il suo impegno nello sport locale. Presenti autorità, familiari e atleta paralimpico Andrea Liverani. Paolo Scirea, scomparso nel 2021, è ricordato come punto di riferimento per giovani calciatori.