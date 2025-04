Il cantante Tony Hadley al Festival di Villa Arconati

In Italia con il suo tour "Tony Hadley 45", il cantante britannico Tony Hadley è uno degli ospiti della 37^ edizione del Festival di Villa Arconati a Bollate. In queste ore sono stati svelati i primi nomi e le date della nuova edizione del Festival uno dei più longevi in Italia. Il sipario si alza il 4 luglio con "40 Fingers" il quartetto italiano di chitarristi che sta conquistando la scena internazionale con oltre 100 milioni di visualizzazioni. Domenica 6 luglio alle 6 un appuntamento che piace molto al pubblico, il "Concerto all’alba" con "Semplicemente Frida in tour", con Mark Glentworth. Frida Bollani Magoni si presenta al pubblico con una proposta artistica più matura e autentica. Domenica 13 luglio toccherà a Tony Hadley, ex Spandau Ballet e poi solista, con "Tony Hadley 45", un numero che racchiude l’essenza della sua carriera: 45 come gli anni trascorsi sul palco con passione, 45 come i giri dei vinili che hanno fatto la storia del pop e del rock, 45 come i viaggi intorno al mondo che ogni anno lo portano a esibirsi davanti a pubblici sempre entusiasti, mantenendo viva la magia della sua musica. Sul palco il meglio del suo repertorio, dagli iconici brani che lo hanno reso celebre a livello internazionale alle hit della sua carriera solista, senza tralasciare cover sorprendenti. Ad accompagnarlo la sua inseparabile Fabulous Th Band. Due giorni dopo, martedì 15 luglio, un altro grande della musica, Angelo Branduardi con il suo "Cantico Tour 2025". E infine il 17 luglio "Super taranta".

Roberta Rampini