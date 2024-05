Il brivido dell’altitudine lungo un cavo di 1,3 chilometri. L’impianto di Albaredo

Un volo ad alta velocità appesi a un cavo d’acciaio lungo 1,3 chilometri, assicurati da un’imbragatura, che attraversa la Valle del Bitto, nella zona di Morbegno. È questa Fly Emotion, la zip line che collega Albaredo per San Marco a Bema. Il volo dura circa due minuti e mezzo, raggiunge una velocità massima di 120 chilometri all’ora e arriva a un’altezza di 360 metri dal suolo. L’impianto è stato aperto nel 2011 e rilanciato nel 2021 dopo la chiusura forzata a causa del Covid. Ogni anno sulla zip line valtellinese volano circa 15.000.

Ora tutto l’impianto è stato posto sequestro dalla magistratura per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Per Gianpaolo Rosati, professore di Tecnica delle costruzioni del Politecnico di Milano, ingegnere forense per il crollo del ponte Morandi, "bisognerà indagare su tutti sistemi di sicurezza della struttura, a iniziare dall’impianto frenante. Di certo questo incidente apre una grande questione sulla sicurezza di questi impianti di divertimento estremo".