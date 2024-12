Il 31 dicembre festa al Mercato Centrale

Una serata speciale tra musica, allegria e piatti da gustare: il Mercato Centrale di Milano si prepara alla notte di San Silvestro invitando i milanesi a dare l’addio al 2024 e a salutare il nuovo anno tra le sue mura, ai piedi della stazione Centrale. Per l’occasione infatti la struttura resterà aperta fino alle 2: in programma, la festa di Capodanno con i dj set di Plastik Doll e Manuel Bagnato.

C’è una novità: con l’acquisto di una Che Buono Card, la carta speciale del valore di 50 euro (per i bambini fino a 12 anni di 25 euro e gratuita per i bambini sotto i 6 anni), si ha diritto a un calice di prosecco di benvenuto e alla prenotazione del tavolo per gustare le specialità delle botteghe in un’unica tavolata. Il valore della carta potrà infatti essere utilizzato per l’acquisto delle pietanze realizzate dagli artigiani del Mercato di via Sammartini.

Questo luogo ha aperto a Milano a settembre del 2021, "al Mercato di fatto si potrà fare di tutto – spiegavano allora i responsabili del progetto, già attivo a Firenze, Roma e Torino – proprio perché è il mercato. Un luogo dove sedersi e leggere, mangiare, connettersi, fare la spesa e portarsi a casa le eccellenze degli artigiani del gusto".

Per maggiori informazioni e per l’acquisto della Card: info.milano@mercatocentrale.it, 023792 8400.