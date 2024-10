Ikea, nelle “ore di quiete” stop alla musica e agli annunci sonori nei negozi: ecco perché

San Giuliano Milanese, 23 ottobre 2024 – Rendere ancora più accessibili e accoglienti i propri negozi per tutte le persone, anche quelle con autismo. Con questo obiettivo Ikea Italia introduce le “Quiet hours”, ore di quiete, in tutti i 22 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, compresi quelli di Corsico, Carugate e San Giuliano. Non solo. La catena svedese ha deciso di mettere a disposizione dei visitatori dei propri stores una stanza relax, accessibile in ogni momento, nella quale prendersi una pausa e ritrovare serenità, in caso di situazioni di sovraccarico sensoriale.

Eliminare le fonti sonore

Nei negozi del Milanese le Quiet hours saranno attive ogni mercoledì, dalle 18 alle 21: in questa fascia temporale verranno adottati accorgimenti per ridurre le sollecitazioni sonore e permettere a chi è particolarmente sensibile ai rumori, come chi ha una neurodivergenza, di sperimentare un ambiente sereno. Infatti, nel giorno e negli orari indicati, dai negozi saranno eliminati musica e annunci vocali; anche i mezzi meccanici che possano creare disturbo non verranno messi in funzione.

Stanze relax per concedersi una pausa

Ikea è inoltre il primo retailer in Italia ad ospitare le “stanze relax”, spazi allestiti ad hoc per accogliere anche le persone con neurodivergenze durante la loro visita in negozio. Posizionati al piano terra, vicino all’ingresso, questi locali saranno a disposizione dei visitatori in ogni momento della giornata, arredati appositamente per garantire una permanenza in sicurezza. Durante le “Quiet hours”, anche all’interno di queste stanze saranno eliminati gli annunci vocali e la musica.

Autismo e neurodivergenze al centro del progetto

L’intero progetto è nato dalla collaborazione con la sezione lombarda di Angsa (Associazione nazionale genitori delle persone con autismo). “Ogni giorno ci impegniamo ad offrire ai clienti, all’interno dei nostri negozi, un’esperienza confortevole e che possa farli sentire come a casa - osserva Monica Corsini, area manager di Ikea Milano -. La nostra missione è infatti creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone e, spinti da questo, abbiamo voluto incontrare anche le necessità e le aspettative delle persone con neurodivergenze, introducendo le Quiet hours nei punti vendita di Milano e le stanze relax”.

“Ringraziamo sentitamente Ikea per l’interesse dimostrato nell'aiutare i bambini con neurodivergenza e le loro famiglie a sentirsi sempre più "come gli altri", potendo visitare i negozi del brand senza tante preoccupazioni – sottolinea Daniela Baldi, del consiglio direttivo di Angsa Lombardia - Ringraziamo Ikea anche per aver messo a disposizione una stanza relax, al bisogno”.