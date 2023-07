Idroscalo, la nuova ciclabile è hi-tech e green: fatta con asfalto riciclato “a freddo”

Segrate (Milano) – Una pista ciclabile più sostenibile e sicura grazie ad un asfalto 100% green, riciclato e lavorato a freddo. Stamattina lungo la Riviera Est dell’Idroscalo sono stati inaugurati i primi 313 metri di un percorso per le due ruote che, oltre ad implementare la rete di piste ciclabili in capo alla Città Metropolitana di Milano, strizza l’occhio all’ambiente.

Il tracciato, nato dalla riqualificazione di un percorso pre-esistente, è stato infatti realizzato con una tecnologia innovativa, che consente di riciclare l’asfalto di vecchie pavimentazioni stradali per farlo tornare a nuova vita e riconvertirlo ad ulteriori usi.

La lavorazione è a cura di Interchimica, azienda italiana che opera in oltre 90 Paesi, leader nella produzione e messa a punto di prodotti e tecnologie per asfalti sostenibili. La tecnica consiste nel trattare il fresato, ossia il materiale che deriva dalla demolizione di vecchie pavimentazioni, con un rigenerante; alla miscela viene poi aggiunto del colorante (rosso, in questo caso).

L’intera lavorazione avviene a freddo. Il vantaggio è che in questo modo si riducono del 70% le emissioni di Co2 e del 94% l’impiego di nuovo bitume e aggregati, con un risparmio energetico del 67% rispetto a una pavimentazione tradizionale. Così è nato il battuto della pista ciclabile dell’Idroscalo, inserita nel tracciato 6 del Biciplan di Città Metropolitana.

Al taglio del nastro erano presenti Marco Griguolo, consigliere di Città Metropolitana delegato alla mobilità, e Federica Giannattasio, amministratore delegato di Interchimica.