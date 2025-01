Idrocarburi nella Muzza. Arrivano i vigili Nbcr

Sversamenti di idrocarburi nelle acque del canale Muzza. In azione il nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco e i tecnici dell’Arpa giunti sul posto con la polizia locale. L’allerta è partita dalla sala operativa della Protezione Civile regionale che aveva ricevuto una segnalazione nella tarda mattinata. Allertata anche la Città Metropolitana, che ha il compito di predisporre la decontaminazione dei luoghi interessati. I controlli sul posto hanno ridimensionato l’emergenza ambientale. L’Arpa: "Lo sversamento di idrocarburi non ha interessato il fondale e le sponde della Muzza, viaggia sulla superficie dell’acqua in quantità non preoccupante". "L’inciviltà ambientale è dilagante", così l’assessore all’Ambiente Mario Cerri, "Dalle verifiche fatte dalla polizia locale e dai tecnici dell’Arpa si apprende che quel liquido inquinante non arriva dalla centrale Rusca dell’ex Linificio, ma dalle zone a nord del percorso fluviale. Difficile, dunque, risalire ai colpevoli del gesto irresponsabile". S.D.