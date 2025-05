Identificata la donna che ha imbrattato il monumento a Ramelli

A una settimana dall’inaugurazione ieri il monumento donato al Comune di Sesto dal Circolo culturale Il Tricolore in ricordo di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi è stato imbrattato con escrementi e scritte offensive. "L’autrice, seppure non ripresa in questo gesto, è nota alle forze dell’ordine essendo stata protagonista di episodi del genere nei giorni scorsi e già identificata - fa sapere Antonio Lamiranda, assessore all’Urbanistica e presidente della commissione Toponomastica -. È una compagna dei Carc che spesso partecipata alle manifestazioni indette della sinistra sestese, non ultima quella del 28 aprile. Quelli che vorrebbero difendere il diritto di tutti di pensare e parlare liberamente poi agiscono per quello che sono". Nell’area verde sono comparsi volantini, simili a quelli già lasciati il giorno prima della cerimonia ufficiale. "Omaggio quotidiano a due fascisti", si legge accanto agli escrementi. "La cosa grave è che l’autore del gesto ha imbrattato un monumento che, non è un bene personale di qualcuno, ma è un bene pubblico", denuncia Lamiranda. "Inoltre la sua pulizia ha un costo aggiuntivo che ricadrà su tutti". Condanna della segreteria di Fratelli d’Italia. "Noi siamo basiti".Laura Lana