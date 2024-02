Zlatan Ibrahimovic, partitella di calcio a sorpresa con gli amici

Milano. 12 febbraio 2024 – “È Ibra? No, non è Ibra”. “Sì, sì, è lui”. Le voci meravigliate dei bambini attirano l’attenzione dei genitori: in campo c’è Zlatan Ibrahimovic e il campo in questione non è San Siro ma un rettangolo verde sintetico indoor, sotto il tendone anti-gelo. Siamo al centro sportivo Bettinelli, di via Lago di Nemi, a un passo da viale Famagosta, nel popolarissimo quartiere Barona. Qui, come un qualsiasi marito attempato che il lunedì sera si dedica al calcetto con i colleghi, l’ex campione si diverte con un gruppo di amici in una partitella di calcio a 7. Bianchi contro colorati. E Zlatan, in casacca viola e pantalone termico nero, sta con i secondi. Qualche sprazzo di classe lo regala ancora, senza esagerare per non umiliare gli avversari, il tocco con cui nasconde il pallone è sempre quello. E oggi come ieri lo svedese alza la mano per “chiamare” la palla al compagno. L’umore sembra molto buono, del resto la vittoria del Milan contro il Napoli a San Siro è una bella iniezione di fiducia per tutto l’ambiente, alti consulenti inclusi. Un momento particolarmente felice per Ibrahimovic, apparso in grande spolvero anche settimana scorsa sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo.