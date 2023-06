Il maxischermo a San Siro per la finalissima dell’Inter. Prevendita e prezzi

Milano, 2 giugno 2023 – Tutti a Istanbul. Anzi no, i tifosi nerazzurri che non riusciranno ad andare nella metropoli turca per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma sabato prossimo alle 21, potranno andare a guardare la partita allo stadio di San Siro, dove sarà allestito un maxischermo, come anticipato dal Giorno .

Il club di Steven Zhang ieri ha ufficializzato la decisione e reso noti i prezzi dei ticket per accedere il 10 giugno al Meazza, che per l’occasione avrà una capienza di circa 40 mila spettatori: "I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com. Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. Il primo anello e il parterre costeranno 20 euro, il secondo anello 14 euro e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10 euro". I cancelli apriranno alle 19, il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105, con collegamenti e immagini da Istanbul.

Il maxischermo da 400 metri quadrati sarà installato in corrispondenza della tribuna del primo anello arancio, lo stesso schema utilizzato per il palco in occasione dei concerti nella Scala del calcio e del rock, "per offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita, che li faccia sentire ancora più vicini alla squadra", si legge nella nota dell’Inter, che subito dopo precisa che "al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della partita". In altre parole, se la Beneamata dovesse riuscire a battere il favoritissimo City e a conquistare la Coppa dalle grandi orecchie i tifosi nerazzurri non potranno restare a San Siro per aspettare la squadra di ritorno da Istanbul, come avvenne nel giugno del 2010 dopo la vittoriosa finale contro il Bayern Monaco nella notte tra il 6 e il 7 luglio. In quel caso, però, al Meazza non venne allestito il maxischermo, ma i fan del Biscione si riversarono allo stadio proprio per accogliere il ritorno del presidente Massimo Moratti, del capitano Javier Zanetti e del resto della squadra (l’allenatore Josè Mourinho non tornò a Milano e restò direttamente a Madrid per firmare il contratto con la sua futura squadra, il Real). Sabato prossimo, invece, niente grande attesa all’interno dell’impianto.

Oltre allo stadio e ai tradizionali locali milanesi che trasmettono le partite in diretta, i tifosi nerazzurri possono prendere in considerazione altre soluzioni per guardare la finalissima insieme a tanti altri fan. Il Lime Club di via Massarani 6 sabato prossimo avrà un maxischermo cinematografico per vedere la partita. La capienza della struttura, al chiuso, è di 800 persone. Il programma prevede l’ingresso alle 19 con buffet, che ci sarà anche nell’intervallo del big match. Il prezzo d’ingresso va dai 15 euro (per i primi 300 biglietti acquistati) ai 20 euro (per i biglietti dal 301 all’800).