I vigili del fuoco di Pieve instancabili volontari pronti a ogni emergenza

Benefattori della sicurezza e solidarietà sono anche i vigili del fuoco. Il mondo del volontariato è davvero variopinto e trova a Pieve Emanuele una delle realtà dove hanno sede diverse associazioni del settore. Certamente, assieme alla protezione civile, una di quelle di maggiore impatto è il distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco, uno dei primi nati in provincia di Milano. Il distaccamento intitolato a Pinuccio La Vigna, vigile del fuoco caduto in servizio il 6 aprile 2018, è stato aperto il 5 settembre 2009 con un esiguo gruppo di vigili volontari che, in un primo periodo, ha iniziato a coprire i turni nei fine settimana e nei giorni festivi. Col passare dei mesi le ore di apertura sono andate aumentando. Dal giorno dell’apertura sono state portate a termine 10.556 missioni.

In particolare da gennaio di quest’anno sono già 270 gli interventi effettuati dai volontari. Nello specifico i pompieri sono intervenuti su 61 incendi, 20 incidenti stradali, 8 interventi per dissesto idrogeologico e 44 per danni da acqua. Infine sono intervenuti 81 volte per vari motivi che vanno dal soccorso alle persone rimaste bloccate in casa, negli ascensori o per interventi per recuperare animali in difficoltà. Il raggio di azione dei vigili del fuoco di Pieve è molto ampio e interessa Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate Di Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Siziano, Vernate, Zibido San Giacomo, Carpiano, Vidigulfo, Assago, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Buccinasco, Cerro Al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi. Il team è composto da circa 40 pompieri. Mas.Sag.