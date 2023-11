I sindaci di Martesana e Sud Milano con Zacchetti

Dopo l’annuncio del tumore alla lingua i sindaci della Martesana e del Sud Milano fanno una sorpresa a Ermanno Zacchetti: si sono presentanti in fascia tricolore al suo fianco alle celebrazioni del 4 Novembre, ultima uscita pubblica del primo cittadino di Cernusco che oggi comincia il percorso di cura, prima un delicato intervento, poi la riabilitazione. Per lui un momento di gioia inaspettato. La manifestazione d’affetto di tanti colleghi, da Antonio Fusè di Melzo a Ilaria Scaccabarozzi di Gorgonzola, a Fabio Bottero di Trezzano sul Naviglio, si aggiunge a quella di centinaia di cittadini che da venerdì gli hanno inviato un messaggio per condividere con lui il momento. Un’ondata di solidarietà che l’ha travolto e che lo accompagnerà nelle settimane in cui sarà assente. L’Amministrazione passa nelle mani del vice Marco Erba.Bar.Cal.