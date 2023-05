I ragazzi delle medie incontrano Angelo Corbo

Una cinquantina di studenti hanno incontrato Angelo Corbo a Villa Venino, l’agente della scorta di Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci. L’evento è stato organizzato dal Comune di Novate e la Consulta impegno civile, con la Commissione antimafia e anticorruzione, l’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e il Circlo sempre avanti. Nella giornata in memoria delle vittime del terrorismo, nel giorno del ritrovamento di Aldo Moro, Angelo Corbo ha parlato ai ragazzi delle scuole medie di come si manifesta la mafia e la ’ndrangheta. "Non voglio descrivervi cosa significano questi termini, quello potete leggerlo sui libri, potete impararlo a scuola. Preferisco spiegarvi che queste organizzazioni sono ovunque. E il sistema è lo stesso che vivete voi già da bambini. Mi riferisco al bullismo. In cui c’è una persona che si sente forte, il bullo, così come il capo mafia, circondato dai suoi soldatini fedeli e che va a isolare il più debole e ad annullarlo", spiega.Davide Falco