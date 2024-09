I produttori non aderiscono. Sospeso il mercato contadino

Troppi pochi stand, scarsa partecipazione e presenza degli operatori. Per questi motivi, il mercatino a km0 è sospeso. Da qualche anno, una volta al mese, le bancarelle dei contadini e dei produttori locali venivano allestite vicino al Municipio. All’inizio con molta partecipazione e accoglienza positiva da parte dei cittadini. Poi, con il passare del tempo, gli stand si sono ridotti, così come la presenza dei clienti.

"L’Amministrazione sta lavorando per riprendere non appena possibile il mercato contadino con la presenza di produttori locali, da organizzare in collaborazione con la Pro Loco che già gestisce il mercatino degli hobbisti - spiegano dal Comune -. Il mercatino è stato sospeso per la scarsa presenza degli operatori che negli ultimi mesi non hanno garantito il numero minimo, come stabilito dal regolamento. In occasione della Festa patronale - precisano –, domenica 15 settembre sarà presente il mercatino degli hobbisti, insieme allo stand dell’Amministrazione". Solo per settembre il mercato si terrà il 15 anziché l’8 (seconda domenica) e il 22. "Desideriamo dare nuova vita al mercato dei produttori - dichiara l’assessore al Commercio Mario Ciccarelli - in modo che nel cuore storico di Buccinasco, la seconda e quarta domenica del mese, si possa garantire la partecipazione della cittadinanza, degli hobbisti, delle cascine e dei coltivatori diretti del territorio che offrano prodotti naturali e di qualità. Purtroppo negli ultimi mesi - conclude - le aziende agricole non hanno garantito la presenza e troppo spesso il mercato era quasi vuoto". Francesca Grillo