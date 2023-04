I produttori donano a PizzAut sessanta chili di asparagi rosa

Ricetta “gourmAut” all’asparago rosa di Mezzago per la nuova pizza della brigata di Nico Acampora a Cassina. L’ultima prelibatezza nata a PizzAut, frutto di due eccellenze, è già entrata nel menu del ristorante di casa e da domani debutterà anche nel nuovo locale di Monza. L’ingrediente che fa la differenza di Asparagus è il famoso ortaggio dalla punta viola. Sessanta chili di gioiello del territorio, re delle tavole lombarde, sono stati donati dai produttori brianzoli. La consegna è stata fatta direttamente da Giovanni Vitali, alla guida della cooperativa che riunisce gli asparagicoltori del borgo: "È il nostro piccolo contributo a una grande causa. Una goccia nel mare di PizzAut". Parole che hanno colpito il fondatore dei ristoranti inclusivi gestiti da giovani autistici, che si è commosso davanti alla delegazione mezzaghese: "È una goccia buonissima, le nostre sono entrambe esperienze a chilometro zero", sottolinea Acampora. Gli chef si sono messi subito al lavoro e hanno dato vita all’ultima squisitezza della loro lista. Mozzarella fiordilatte, scaglie di grana stagionato 24 mesi, crema d’uovo, glassa di aceto balsamico di Modena Igp e naturalmente l’asparago rosa, "un omaggio alla tradizione, la novità di stagione sta facendo furore". Da Cassina a Monza dove si sistemano gli ultimi dettagli in vista del grande debutto con i clienti da mettere a tavola, dopo il “pranzo zero” di un mese fa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il pubblico ha già assicurato al locale l’affetto che ha accompagnato l’avventura di PizzAut dall’inizio a ora. Come nell’hinterland è tutto esaurito sino all’estate.

Barbara Calderola