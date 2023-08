I primi volontari del verde "Insieme per la rinascita"

I primi 18 volontari si sono presentati ieri all’appello, per prendersi cura del giardino Teresa Pomodoro di piazza Piola e del campo giochi di via Zanoia, nel Municipio 3. Ad accoglierli il sindaco Giuseppe Sala e gli assessori Gaia Romani, Elena Grandi e Marco Granelli. "Insieme per il verde" è il progetto di ricostruzione, lanciato il 18 agosto per aiutare la città a risollevarsi dopo il nubifragio del 24 luglio. In 600 si sono già fatti avanti e le candidature continuano ad arrivare. Da ieri si è entrati nel vivo e si proseguirà fino al 17 settembre, turno dopo turno. L’attività di volontariato è resa possibile grazie alla collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie, del Csv e di Amsa. Intanto da domani riapriranno tutti i parchi. Alcune aree potranno essere ancora recintate ma "il grosso è stato fatto e oltre il 95% (del verde) sarà fruibile per i cittadini", ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, ringraziando i volontari per la risposta "incredibile": "I 600 posti sono andati sold out. È bello vedere come tra i volontari ci siano persone di età diverse e speriamo che sia un’occasione per stringere relazioni con la cura del bene comune".