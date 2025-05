I primi cent’anni dell’Aeronautica militare in città

In piazza Duomo cerimonia dell’alzabandiera per celebrare il centenario della presenza della Forza Armata a Milano. Una ricorrenza che ha riunito autorità civili, militari, religiose, oltre alla cittadinanza, per rendere omaggio a un secolo di storia. Il sindaco Giuseppe Sala ha sottolineto il profondo legame tra l’“Arma Azzurra“ e Milano. "Un impegno a favore della collettività che il Comune ha riconosciuto conferendo la cittadinanza onoraria alla Prima Regione Aerea, nel 1998". E il generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, comandante del Comando Squadra Aerea - Prima Regione Aerea: "Milano e l’Aeronautica Militare sono legate da un vincolo profondo, saldo e intenso, un legame che affonda le radici nei primi anni del ’900 e che si è nutrito di innovazione, senso civico e spirito di servizio. La nostra presenza si è evoluta con la città, accompagnandone la crescita e rispondendo, ieri come oggi, alle sfide del tempo".