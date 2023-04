I nidi deposti fra le case: la meraviglia si ripete, tornano le cicogne

Due coppie di cicogne bianche volano nei cieli di Vaprio, hanno scelto di nidificare fra le abitazioni della cittadina. Dopo molti chilometri in volo, alla ricerca di luoghi caldi e sicuri, hanno deciso di fare tappa a pochi passi dal fiume Adda: è tempo di pensare alla famiglia, alla costruzione del nido dove alternarsi per la cova dei piccoli ed in seguito alimentarli e proteggerli. Transitando lungo la sp 104, è dunque possibile ammirare l’inconsueto spettacolo della loro presenza, due coppie di splendide cicogne sugli alberi all’interno della zona villaggio di Vaprio al confine con il territorio del Comune di Cassano d’Adda. Un avvenimento non del tutto nuovo quello della loro presenza a Vaprio, a spiegarlo è Enrico Ciocca presidente dell’associazione Wwf Oasi Le Foppe Vimercatesi, possessori di due oasi a Trezzo sull’Adda e una a Pozzuolo Martesana: "Le cicogne sono in espansione, è il terzo anno che ritornano in zona. Sta diventando la norma, per fortuna.

Nulla è casuale ovviamente, si sono adattate all’ambiente di queste zone, si spiega così il loro ritorno. Sono uccelli maestosi, belli. La gente li ammira volentieri e li apprezza maggiormente per quella leggenda che li lega ai bambini". Gli appassionati da sempre impegnati nella difesa dei volatili, dunque, non sono sorpresi dalla presenza delle cicogne, sono uccelli migratori viaggiatrici instancabili. Ogni anno effettuano incredibili percorsi per arrivare in Europa e nidificare nelle nostre città, in zone agricole aperte vicino a luoghi acquitrinose e paludi, su alberi, edifici, rovine, tralicci. La zona abitativa in cui si registra la loro presenza sugli alberi è diventato punto di riferimento da visitare per bambini accompagnati dai genitori incuriositi dalla presenza di quei stupendi uccelli dalle ali enormi. Non mancano poi anche gli appassionati della fotografia che non vogliono perdere l’occasione di immortalare il gradito evento offerto dalla natura. Stefano Dati