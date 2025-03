I murales prendono vita grazie ai 12 brani swing interpretati da Doc band

“Murales in musica“: stasera al centro socioculturale Coop di Novate i muri dipinti della città diventano musica grazie alla “Doc band“. Le note accompagneranno le immagini dei murales novatesi, interpretandoli con 12 brani swing. "I suoni si fondono con i dipinti per raccontare la musica con le immagini e i dipinti con le note", spiegano gli organizzatori. Sono una trentina in tutta Novate i murales realizzati dai bambini che frequentano i corsi artistici di Stefania Galli. Muri che riprendono vita grazie ai disegni riprodotti, come quello di via Bertola che rappresenta il celebre “Canto di Natale“ di Charles Dickens o quelli dedicati ai mici sulla traversa che unisce via Bollate al parco Brasca, rinominata “Vicolo dei gatti“. Disegni iniziati dai bambini, tra i 6 e i 13 anni, che cominciano a dare forma alle idee proposte e vengono poi completati dagli insegnanti. "La nostra è una “staffetta pittorica“ che dura tutta l’estate, da giugno a settembre, con la pausa del mese di agosto. La filosofia è che di settimana in settimana i bambini si passano il pennello: ognuno lascia un segno a seconda dell’età, dell’altezza e dell’esperienza. Ore 21, ingresso libero nella galleria di via Repubblica 15. Da.Fa.