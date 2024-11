I messaggeri del mare alla Pizzigoni

I messaggeri del mare fanno tappa a Milano, alla scuola Rinnovata Pizzigoni, con il progetto “La gioia dei delfini“. Nuotano in tutte le stagioni e anche al calar del sole per portare all’attenzione i problemi legati alla difesa del mare e dell’ambiente. E quando non nuotano, vanno nelle scuole di tutta Europa per condividere con i più giovani gli insegnamenti del mare. "Perché il mare insegna l’umiltà e anche ad arginare il bullismo: davanti all’onda siamo tutti uguali", sottolinea Pierluigi Costa che ha fondato il movimento con Lionel Cardin 15 anni fa. Nel loro progetto c’è la salvaguardia dei delfini, che li porterà nel 2025 alle isole danesi Faroe: incontreranno le scuole locali e nuoteranno senza muta per fermare la mattanza dei delfini, portando con loro i messaggi raccolti nelle scuole che hanno raggiunto. Sarà realizzato anche un documentario.

"Il mare non ha confini, non ci appartiene ma siamo noi ad appartenere a lui: ha fatto il giro del mondo quante volte! Per questo cerchiamo di portarlo anche nelle scuole di Milano e con loro sposiamo tante cause". Al termine dell’incontro i bimbi della Rinnovata Pizzigoni, insieme alla preside Anna Teresa Ferri e al maestro Pietro Michelotti sono stati nominati “Messaggeri del mare“ come i loro compagni del Bertarelli Ferraris di Porta Romana. E le missioni continuano: "Abbiamo una base anche in Ecuador, abbiamo dato vita anche a una staffetta per sostenere i piccoli ospedali e ci occupiamo di sicurezza in mare".

Si.Ba.