I “kaire“ di Delpini registrati nella chiesa di Santa Maria Assunta

L’arcivescovo di Milano sceglie Santa Maria Assunta, inserita nel Giubileo 2025 della Diocesi, per registrare le meditazioni sull’Avvento. La chiesa di Cernusco ha ospitato Mario Delpini (nella foto) e i suoi “kaire“, pensieri di pochi minuti per stimolare i fedeli alla preghiera in vista del Natalea. Un’abitudine nata con la pandemia e mantenuta anche a crisi sanitaria finita, il momento quotidiano di riflessione lo porta così nelle case, nelle cappelle degli ospedali, o in carcere. I “kaire“, il nome in greco ricorda il saluto dell’angelo a Maria, inizieranno il 17 novembre, primo giorno dell’Avvento ambrosiano e saranno visibili a partire dalle 7 di ogni giorno sul portale della Chiesa di Milano, su Telenova alle 8.35 (alle 8 di sabato e alle 10.20 la domenica) e su Radio Marconi alle 20.20. Sono stati girati tra l’altare maggiore e la cappella della Madonna nel transetto.

Bar.Cal.