I City Angels cercano volontari: corso di formazione, poi la strada

City Angels, cercasi "angeli della strada". Un aiuto concreto per la la comunità: aperte le candidature per il nuovo gruppo di volontari a Rozzano. Gli "angeli della strada", facilmente riconoscibili dalla giubba rossa e dal basco blu, saranno presenti in città per supportare chi è in difficoltà e garantire un presidio costante del territorio. Per diventare volontario dei City Angels non sono richieste particolari caratteristiche fisiche, ma un grande cuore e la volontà di aiutare gli altri. È necessario inoltre aver compiuto 18 anni.

Le domande di candidatura possono essere inviate all’indirizzo mail rozzano@cityangels.it. I candidati selezionati dovranno seguire un corso di formazione specifico. Poi andranno direttamente “sulla strada”, a dare una mano a chi ha bisogno. L’associazione City Angels, fondata a Milano da Mario Furlan nel 1994, è da sempre un simbolo di altruismo e impegno civico. Per il suo instancabile lavoro a favore della solidarietà e del benessere urbano, nel 2024 Furlan è stato insignito del prestigioso titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento che sottolinea il valore e la dedizione del suo impegno sociale.

La missione dei City Angels è unire appunto aiuto sociale e sicurezza. I volontari non si sostituiscono di certo alle forze dell’ordine, ma rappresentano un punto di riferimento insostituibile per la comunità, con un’attenzione particolare per gli anziani e le persone più vulnerabili. Per i soggetti fragili, per chi vive per strada, per chi necessita di un “appoggio” nei momenti di difficoltà i City Angels ci sono. Il loro obiettivo infatti è essere una presenza rassicurante sulle strade, offrendo un supporto concreto.

