I carabinieri da Burgazzi. Sconcerto in municipio

Una notizia piovuta a ciel sereno su Assago dove nessuno sapeva o immaginava nulla. A partire dal sindaco Lara Carano, avvertita delle indagini dai carabinieri in mattinata mentre era fuori città per lavoro. Ignari anche il presidente del Consiglio comunale Graziano Musella (Forza Italia) che per tanti anni è stato sindaco della città e consiglieri di opposizione come Roberto Murolo del Movimento 5 stelle. Stessa cosa per quanto riguarda Mario Burgazzi, il vicesindaco che ieri mattina era in Comune in ufficio quando sono arrivati i carabinieri per recuperare la documentazione sugli appalti per la gestione dei parcheggi ed ha scoperto di essere indagato. E’ stato accompagnato al comando provinciale verso mezzogiorno per essere ascoltato.

Mario Burgazzi, 67 anni, è una figura politica importante nel panorama assaghese essendo amministratore comunale da circa 30 anni. In questo mandato ricopre anche il ruolo di assessore all’ambiente, sviluppo sostenibile, urbanistica, edilizia privata, protezione civile, trasporti e relazioni con Atm. In precedenza è stato sempre componente di giunta come assessore, se si esclude il periodo dal 2004 al 2008 quando al governo della città c’era il sindaco Domenico Raimondo e il centrosinistra. Pensionato da alcuni anni, Burgazzi è da sempre stato impegnato per l’ambiente e ecologia e solo un paio di anni fa aveva fatto recuperare due parcheggi malridotti, sempre nei pressi del Forum ma non quelli oggetto delle indagini. I parcheggi oggetto delle indagini invece sarebbero quelli lato Milanofiori. Uno nei pressi dell’hub di Atm e l’altro di fronte al centro commerciale dove la domenica fanno il mercatino dell’usato. Sulla vicenda il sindaco Lara Carano si è detta all’oscuro di tutto. "Ho avuto la notizia dai carabinieri mentre andavo fuori città per lavoro. Non hanno ritenuto necessaria la mia presenza e quindi ho proseguito il mio viaggio. Non ho molto da dire perché sono all’oscuro di tutto ma sono serena. Da quanto emerso il Comune di Assago è parte lesa e vedremo come agire. Ho fiducia nei miei collaboratori ma attendiamo di saperne di più su questa vicenda". Nel pomeriggio di ieri il sindaco Lara Carano ha fatto rientro ad Assago andando in municipio ma non ha rilasciato commenti sul coinvolgimento del vice sindaco Burgazzi, "Non so cosa dire, attendiamo i risvolti delle indagini". . Roberto Murolo (M5S) annuncia la richiesta di un consiglio comunale straordinario: "La speranza è che sia fatta al più presto chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda e su ogni possibile profilo di responsabilità. In questo momento l’unica cosa che possiamo fare è ringraziare le forze dell’ordine per il prezioso lavoro svolto che ha permesso di mettere fine a quella che di fatto si configurerebbe come una truffa a tutti i cittadini di Assago".

Massimiliano Saggese