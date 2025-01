I cantieri M4 chiudono, via Foppa riapre

"Con la rimozione del cantiere nella parte compresa tra via Caravaggio e viale Coni Zugna, da mercoledì 22 gennaio (vale a dire da oggi ndr) riapre definitivamente la viabilità in entrambi i sensi di marcia di via Foppa". Questo l’annuncio dato ieri dal Consorzio M4, quello che riunisce le imprese costruttrici della nuova linea della metropolitana. Una riapertura non di poco conto, quella di via Foppa: questo è stato uno dei punti più critici dei lavori per la Blu. Le proteste dei residenti e dei commercianti si sono ripetute a cadenza regolare e per motivi diversi: partendo dalla fine si è protestato contro i torrini in superficie per il ricambio dell’aria nelle stazioni, contro l’invasività dei cantieri e la loro durata, ancora prima per le polveri in essi e da essi sollevate. Ora ecco la svolta.

Quanto al resto, stando al cronoprogramma ufficioso, entro la fine di questo mese dovrebbero concludersi tutti i lavori di risistemazione superficiale lungo la tratta ovest, per l’esattezza tra viale Coni Zugna e la stazione capolinea di San Cristoforo. Sempre entro fine gennaio è prevista la conclusione del tunnel di collegamento tra la M2 e la M4 in coincidenza della stazione di Sant’Ambrogio. I cantieri della tratta centrale, quella compresa tra Sant’Ambrogio e Largo Augusto, così come il ponte ciclopedonale in San Cristoforo, termineranno nella tarda primavera. Stessa sorte per il ridisegno di via Pantano e largo Richini, dove è prevista un’area pedonale con una segnaletica ad hoc che conduca alla stazione Sforza-Policlinico della M4 chiunque sbuchi in via Pantano dalla nuova uscita ricavata nella stazione M3 di Missori per facilitare il collegamento tra le linee.

Giambattista Anastasio