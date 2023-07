I cani in città e razze a rischio: Sì a nuove regole a Segrate

Cani in città e razze "a rischio", audizione in Commissione regionale sanità: intorno a un tavolo il vicepresidente Roberto Anelli, il Comitato tecnico cinofilia consapevole, una serie di associazioni ed enti del settore cinofilo, veterinari e legali. In rappresentanza di Anci c’era Elisa Cezza (nella foto), referente del rifugio della Lega del Cane a Segrate. E in prima linea nella richiesta di nuove regole sull’affidamento dei cani, cosiddetti, "pericolosi". A margine dell’incontro l’impegno da parte del Pirellone a trovare nuove soluzioni e a campagne di sensibilizzazione. Ma anche, da parte del vicepresidente della commissione Anelli, un richiamo ai proprietari: "Il numero delle aggressioni è motivo di preoccupazione. Ma una delle cause maggiori è il mancato rispetto delle norme come l’obbligo del guinzaglio nei luoghi urbani". M.A.