I 5 Stelle appoggiano la candidata sindaca. Valentina Tedesco

Alle elezioni comunali sul Naviglio i 5 Stelle appoggeranno la candidata sindaca Valentina Tedesco, il movimento entra nella coalizione con le liste civiche "La Città in Comune" e "Sinistra per Cernusco". Alla base della scelta di sostenere la giovane assistente sociale in corsa il 25 e 26 maggio per la poltrona più pesante del municipio, "la convergenza sull’analisi dei problemi ambientali, sociali e culturali da affrontare in città e sui bisogni delle persone, alle quali dare risposte che finora sono mancate". Al centro del programma, "dalla difesa del verde, al rilancio della medicina territoriale, dal sostegno alla scuola alla necessità di politiche per i giovani". Un polo con forze molto radicate, "siamo un punto di riferimento per la tutela dei diritti - spiegano le liste -. Siamo convinti che insieme potremo soddisfare la domanda di cambiamento urgente in arrivo dalla gente". Tedesco dovrà vedersela con altri tre sfidanti: il preside Claudio Mereghetti alla testa di Dimensione Cernusco con il sostegno del centrodestra unito; la vicesindaca Paola Colombo del Pd e la coalizione di centrosinistra alla guida del municipio da quattro mandati, e Danilo Radaelli, l’ex consigliere che si presenta sotto le insegne di Vivere Cernusco e Adesso, liste progressiste fuori dal perimetro della maggioranza. Bar.Cal.