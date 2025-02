Housing sociale. Via al progetto per 280 persone

A Milano nasce un innovativo sistema di housing sociale per offrire una soluzione abitativa e un percorso di reinclusione alle persone in difficoltà. Il progetto “Casa e Oltre“ è sostenuto dalla Global Innovation Challenge della Citi Foundation e realizzato da Fondazione Progetto Arca, Croce Rossa Milano, Fondazione Somaschi, Fondazione IBVA e Fondazione Casa della Carità. Anello di congiunzione è il Comune, che ha il compito di supportare la rete di “Casa e oltre“ nel monitoraggio delle varie accoglienze, verificandone l’impatto sociale, in vista della creazione di un nuovo modello scalabile nel settore dell’accoglienza.

Ogni ente coinvolto con la propria specificità e competenza, agirà quindi per un obiettivo comune: supportare i beneficiari nella riconquista dell’autonomia abitativa, superando una condizione di emergenza. Nello specifico, il progetto pilota prevede di offrire nell’arco di due anni un alloggio stabile a 280 persone fragili che si trovano senza casa o sono a rischio di perderla, per un totale di 42 appartamenti a Milano messi a disposizione dalle cinque associazioni. L’accoglienza è prevista per un periodo da 6 a 18 mesi, al termine del quale l’appartamento potrà essere messo a disposizione di un’altra persona o nucleo in difficoltà.

"Siamo convinti – dichiara l’assessore comunale al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – che per affrontare le grandi difficoltà sociali che investono, in maniera sempre più significativa, tantissime persone e nuclei familiari, l’unica risposta possibile sia costruire delle reti di supporto che vedano il coinvolgimento di tutti gli attori che sul territorio si occupano di fragilità".