Hotel e ristoranti. L’estate chiama

La stagione estiva si avvicina e Randstad in Italia ricerca oltre 3500 profili nel turismo, ristorazione e grande distribuzione organizzata. In Lombardia, come nel resto del Paese, le destinazioni con più domanda sono quelle turistiche: la montagna (Valtellina su tutte), i laghi (Garda in particolare) e le città come Bergamo, Como e Milano che non smettono mai di accogliere visitatori. Randstad ha stilato la classifica dei 20 profili più richiesti tra tutte le offerte di lavoro consultabili nell’apposita sezione del suo sito internet (www.randstad.it). Sul podio ci sono addetti alla ristorazione, poi banconisti e cuochi. Seguono baristi, camerieri, operatori pluriservizio nella ristorazione autostradale di aeroporti e stazioni, lavapiatti, addetti alle pulizie, addetti alle vendite e facchini a chiudere la top ten. Poi vengono store manager, addetti mensa (per sostituzione ferie di mense aziendali e ospedaliere), commessi, cassieri, hostess eventi, agenti di vendita, operatori turistici, guide turistiche, macellai e panettieri. "Alle porte della stagione estiva si evidenzia una forte richiesta di professionisti nel turismo e nel suo indotto – afferma Elena Parpaiola, amministratore Randstad Italia (nella foto)–. In particolare, per l’hotellerie si evidenzia una richiesta di profili con esperienza, il cui requisito imprescindibile è la conoscenza delle lingue straniere. Nella ristorazione commerciale e in quella in concessione su strade e autostrade si ricercano molte persone anche senza esperienza, disponibili al lavoro estivo per turni e nei festivi, per gestire il picco estivo. Nella grande distribuzione, si è stabilizzata la forte richiesta di personale degli scorsi mesi legata alle nuove aperture, ma è alta la domanda di profili stagionali per la sostituzione ferie".