Hayez e il demone dell’eros Il doppio volto dell’autore del “Bacio“

Piero Lotito È lui, Hayez, il campione del Romanticismo. Il suo Bacio conservato alla Pinacoteca di Brera fa andare tutti in solluchero: visitatori, storici e mondo pop: i primi si commuovono di fronte a tanta tenerezza, i secondi ci vedono la rappresentazione pittorica dell’anelito risorgimentale, l’ultimo lo stampa sulle scatole di cioccolatini e perfino sulle pareti delle ville di periferia. Giramondo pittore veneziano che a Milano trovò consacrazione e alla città lasciò indubbi capolavori, Francesco Hayez ha anche lasciato ai posteri, oltre a numerosi autoritratti a olio, anche un pruriginoso ritratto di sé come protagonista di impavide acrobazie sessuali in compagnia d’una bella e procace milanese, Carolina Zucchi. In un certo modo, autoritratti questi stessi, visto che documentano i funambolismi dell’autore in una serie di schizzi nei quali, in pochi tratti, vengono fissati i momenti topici di accoppiamenti e altre carinerie. Un artista bifronte, il maestro di Brera: da una parte, il creatore eccelso di opere caste e, appunto, romanticamente ispirate a multiformi ideali; dall’altra, un impenitente sessuomane. Un “pittor Jekill e mister Hayez”, si potrebbe dire. Fosse stato, mettiamo, in possesso di uno smartphone, il veneziano non avrebbe esitato a girare piccantissimi video dei suoi incontri amorosi con la citata Carolina, sua...