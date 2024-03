Hascisc e soldi arrestato pusher

Lo hanno beccato mentre stava aspettando un cliente nel centro cittadino. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno arrestato un 27enne italiano, incensurato, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo hanno beccato mentre si trovava via Cavallotti e lo hanno sottoposto a un controllo, trovandolo in possesso di alcuni grammi di droga. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare. In totale il pusher nascondeva 58 grammi di hascisc, 15 grammi di marijuana e due pasticche di metamfetamina. Nell’abitazione anche tre coltelli a serramanico, oltre alla somma di 540 euro, ritenuti provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per il 27enne sono così scattate le manette.

La.La.