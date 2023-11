Halloween, in 200 festeggiano in un locale in centro ma è tutto abusivo: la retata della polizia

Oltre duecento persone nel locale, centinaia fuori in coda. Il luogo è un enorme locale nel centro di Milano. Il quando è la notte di Halloween. Peccato che fosse tutto abusivo e la serata si è conclusa con una retata della polizia, che ha messo i sigilli alla discoteca improvvisata e denunciato la donna di 52 anni che aveva organizzato l’evento.

L'intervento della Questura di Milano è scattato intorno alle due di notte. Gli agenti, con i Vigili del Fuoco del Comando di Milano, hanno trovato uno spazio, in piazza Diaz, di circa 300 metri quadri, composto da un'area al piano terra e una al piano interrato, con console da dj e luci. Circa 200 le persone presenti, e un altro centinaio in attesa di entrare.

La polizia ha scoperto che non c’era alcuna agibilità, né licenza comunale e ha riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza (assenze uscite di emergenza, mancanza di estintori portatili, impianto rilevazione fumi non funzionante, cartellonistica, assenza planimetria di emergenza e luci di emergenza). Non c’erano, insomma, le condizioni minime di sicurezza per proseguire la serata e gli agenti hanno quindi chiuso la struttura nonché sanzionato e denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo la cinquantaduenne che aveva organizzato tutto.