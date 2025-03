"Hai donato amore, speranza e bellezza"

In tantissimi hanno fatto sentire il loro affetto a don Chino Pezzoli in occasione del suo novantesimo compleanno, che cadeva il 25 febbraio. Tra chi ha speso parole di stima e amicizia anche il sindaco di San Giuliano Marco Segala, che così si è rivolto al sacerdote: "Voglio esprimerti tutta la mia gratitudine e ammirazione per la tua vita spesa al servizio degli altri. Il tuo esempio di amore, forza e speranza è un dono prezioso per tutti noi. Ti auguro tanta gioia, serenità e ancora tanta energia per continuare a illuminare il cammino di chi ha bisogno".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Francesco Squeri, che a nome della comunità di San Donato ha detto: "Caro don Chino, grazie per il tuo esempio di vita dedicata a coltivare un sogno di speranza e a insegnare a tutti noi la bellezza delle nostre esistenze, da ricercare sempre".

Autore di numerosi libri sulle dipendenze e sul rapporto genitori-figli, il sacerdote è convinto che anche i più fragili abbiano diritto a una seconda opportunità e possano dunque essere inseriti in percorsi di recupero. Concetti che sono stati più volte ribaditi anche in occasione delle annuali feste di Promozione umana, al Crowne Plaza di San Donato.

A.Z.