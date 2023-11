Guida Michelin 2023, ecco quali sono i nuovi ristoranti stellati in Lombardia

Milano, 14 novembre 2023 – La Lombardia ha due nuovi ristoranti due Stelle Michelin e sono tutte nella città di Milano. Si tratta di Andrea Aprea, dell'omonimo chef campano d'origine e milanese di adozione già bi-stellato al ristorante Vum. E Verso dei fratelli Remo e Mario Capitaneo che è passato da zero a due stelle in un colpo solo.

Nella 69ª edizione della guida Michelin Italia, presentata a Brescia alle porte della Franciacorta, sono cinque i nuovi due Stelle e 26 i ristoranti che ottengono il riconoscimento "una stella Michelin". Con Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, nuova sede per il cuoco delle montagne, e "Quattro passi" a Nerano invece salgono a 13 i ristoranti tre stelle Michelin in Italia. Oltre alle due new entry nell'Olimpo dei ristoranti che “valgono un viaggio” si confermano tristellati: Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), Piazza Duomo ad Alba (Cuneo), Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Le Calandre a Rubano (Padova), Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila), Uliassi a Senigallia (Ancona) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano. La selezione degli ispettori della "rossa" delinea un nuovo firmamento composto da 395 stelle distribuite in tutta la penisola.

Una stella

Le cinque nuove stelle lombarde che hanno ottenuto il riconoscimento sono: Contrada Bricconi di Oltressenda Alta (Bergamo) con lo chef Micheke Lazzarini; Horto a Milano con lo chef Alberto Toé, valorizza il territorio grazie alla filiera corta e alla sinergia tra cucina e territorio; Il Fagiano a Fasano del Garda (Brescia), chef Maurizio Bufi, la sua cucina è un incontro tra il Lago di Garda e il Mar Mediterraneo; La Coldana di Lodi storico indirizzo cittadino che ha rivoluzionato la sua cucina da pochi mesi con lo chef Alessandro Proietti Refrigeri. E infine Sui Generis a Saronno (Varese). Lo chef Alfio Nicolosi ha aperto il locale lo scorso febbraio e in solo nove mesi ha conquistato la prima stella.

Stella Verde

Tra i ristoranti che fanno il loro ingresso nella lista "Stella verde Michelin" a testimoniare una ristorazione impegnata, etica e sostenibile radicata in tutta la Penisola, in Lombardia sono: Dal Pescatore di Nadia e Giovanni Santin, a Runate, Canneto (Mantova); Horto a Milano; Grow Restaurant ad Albiate in provincia di Monza Brianza; Radici a San Fermo della Battaglia (Como). Il Michelin Special Award Sommelier, offerto dal Consorzio del vino Franciacorta, è stato assegnato ad un lombardo, si tratta di Marzio Lee Vallio del ristorante Esplanade a Desenzano del Garda (Brescia).

“Si tratta di una edizione da record che dà la misura di una cucina italiana piena di vitalità e talento. - ha commentato Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin - La selezione 2024 contempla 395 ristoranti stellati, tra i quali spiccano due nuovi tre stelle che entrano nell'Olimpo mondiale: i ristoranti Quattro Passi e Atelier Moessmer. Inoltre due ristoranti ricevono la doppia stella in un colpo solo”. Lombardia, Campania, Toscana e per la prima volta Umbria sono le regioni più premiate dalla guida Michelin Italia 2024.