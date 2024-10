Guasto alla linea elettrica, treni fermi tra Saronno e Milano Bovisa: mattinata di passione per migliaia di pendolari

Guasto alla linea elettrica nella stazione di Garbagnate Milanese: circolazione dei treni bloccata tra Saronno e Milano Bovisa, ovvero in uno dei principali snodi ferroviari della Lombardia. Via Saronno, infatti, giungono a Milano le linee Fnm sia da Varese sia da Como.

E’ un avviso di ‘Grave Criticità’, da bollino rosso, quello diramato questa notte alle 4.30 da Trenord. Il guasto nella stazione di Garbagnate, probabilmente dovuto al maltempo di queste ore, ha messo in ginocchio la circolazione ferroviaria, portando alla cancellazione di numerosi treni fra cui anche diversi Malpensa Express da e per l’aeroporto.

I tecnici di FerrovieNord si sono attivati per riparare la linea elettrica e permettere il graduale ritorno alla normale circolazione ferroviaria. L’intervento si è concluso alle 6.30 e “la circolazione è in lenta ripresa su tutte le direttrici”, comunica Trenord sulla propria app. L’orario di punta del mattino è tuttavia ormai compromesso. Per migliaia di pendolari, ancora una volta costretti a fare i conti con grossi disagi a fronte di una pioggia al momento assolutamente nella norma, l’auspicio è che la situazione torni alla normalità almeno per l’orario di rientro dal lavoro.

Nel frattempo, molto di loro segnalano che, nonostante il problema si sia verificato alle 4.30, questa mattina Trenord non abbia inviato alcuna notifica sulla app per segnalare la situazione. “Avremmo potuto organizzarci diversamente, invece di scoprire la situazione alla stazione”, lamentano alcuni viaggiatori costretti a “migrare” sulle linee Fs, dove si è poi creato il ‘caos da overbooking’ per l’anomala affluenza.