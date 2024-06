Treni, ancora un guasto: ritardi e disagi sulla Lodi-Piacenza

Lodi, 11 giugno 2024-“ Guasto all’infrastruttura nella stazione di Piacenza”, treni in ritardo fino a quasi 80 minuti.

Nuova mattina di passione per i pendolari del Lodigiano. Trenord segnalava che il treno 10859 Milano Greco Pirelli delle 8.42, diretto a Piacenza per le 9.53, è ripartito dalla stazione di Codogno solo alle 11. “Si è trattato di un guasto all’infrastruttura che ha portato ad accumulare ritardi fino a 76 minuti” spiega una nota.

Già venerdì 7 e lunedì 10 giugno per i pendolari del Lodigiano non era stato facile viaggiare. Venerdì era stato segnalato un guasto agli impianti di circolazione nel nodo di Milano, con ritardi di alcuni treni, fino a 35 minuti. Invece lunedì c’erano stati ritardi fino a 110 minuti, sempre sulla linea Milano-Piacenza, per un ulteriore guasto.