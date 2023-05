Milano, due guasti in poche ore agli scambi: circolazione dei treni in tilt

Milano, 23 maggio 2023 – Pomeriggio da dimenticare per i pendolari che viaggiano da e per Milano a causa di due guasti che si sono verificati a Milano: uno ha coinvolto uno scambio nei pressi di Pioltello Limito e uno ha riguardato uno scambio tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate.

La conseguenza è stata una valanga di ritardi fino a oltre 90 minuti e modifiche di percorso. In particolare, il guasto più grave, quello di Pioltello Limito, ha fatto accumulare ritardi alle linee Bergamo-Pioltello-Milano, Domodossola-Milano e della Verona-Brescia-Milano. "È in corso l'intervento dei tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria – ha fatto sapere Trenord –. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione ricerca".

Ritardi più contenuti quelli causati dal secondo guasto, quello tra Greco Pirelli e Lambrate, che ha coinvolto i treni della linea Mantova-Cremona-Codogno-Milano. Anche in questo caso è in corso l'intervento dei tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria.