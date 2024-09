Guardie ecologiche volontarie. Premiato l’impegno di una vita

Premiate le Gev (guardie ecologiche volontarie) in una cerimonia che si è svolta a Cremona ieri mattina. Tre di loro da anni operano nel Parco agricolo Sud Milano. I premiati sono Luciano Rapa, da 40 anni con le Gev, Giuseppe Pazzali e Simona Campregher. "Non posso che ringraziare questi volontari che donano il loro tempo libero per il bene della natura. Persone che da anni sono impegnate a salvaguardare il patrimonio arboreo e la fauna anche quella ittica. Un esempio per tutti noi". Luciano Rapa è la Gev più anziana di Città metropolitana di Milano, il suo tesserino riporta la matricola numero 8. Con la sua costante presenza, svolge con dedizione e impegno l’attività di vigilanza ecologica fin dai primi anni della nascita delle guardie ecologiche volontarie. Grande esperto della fauna ittica, è diventato un punto di riferimento durante le frequenti emergenze specifiche. Alle spalle ha numerosi interventi di recupero di fauna ittica e alloctona. Oggi 83enne, è ancora attivo anche se la sua carriera di Gev ormai volge al termine per raggiunti limiti di età. "Vivo a Noviglio da anni e amo il parco sud, sarò sempre a disposizione per chiunque abbia bisogno di consigli. Anche quando smetterò".

Giuseppe Pazzali e Simona Campregher vivono insieme da 10 anni, si sono conosciuti durante la loro attività di guardia ecologica. Entrambi amanti della natura, insieme dedicano il loro tempo alla difesa dell’ambiente e trasmettono le proprie conoscenze e la propria passione ai cittadini informandoli sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale. Collaborano in modo continuativo al gruppo Quercia per il servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione, in particolar modo sono impegnati nel recupero della fauna selvatica e nella gestione di specie alloctone in supporto al Nucleo ittico venatorio di Città metropolitana di Milano. Simona è anche volontaria di Protezione civile, Giuseppe lo è stato per oltre 40 anni. Massimiliano Saggese