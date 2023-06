Groppello d'Adda, Parroco organizza eventi estivi senza soldi del Comune

La frazione dimenticata: non ci sono soldi per eventi estivi a Groppello e il parroco è costretto a organizzarsi autonomamente. Alle tante lamentele della Giunta comunale sulla mancanza di denari nelle casse del Comune, don Giacomo Pezzuto (nella foto), parroco della frazione cassanese, grazie al sostegno dei suoi parrocchiani e il supporto del Gruppo Alpini, risponde con la logica del fai-da-te procedendo all’organizzazione degli eventi con la sola forza della parrocchia. Il via agli eventi groppellesi con la serata dedicata ai canti della tradizione e dal pulpito della chiesa al ruolo di corista il passo è breve. Don Giacomo viene quindi chiamato a far parte del gruppo dei tre cori: Stelle alpina, Coro Biellese e Coro Della Montagna di Vicenza, partecipando in prima persona all’evento organizzato dalla sua parrocchia.

Non è passata inosservata l’assenza di esponenti dell’esecutivo politico, l’evento non aveva il patrocinio della città, tuttavia era gradita una loro presenza: "La serata era aperta a tutti con ingresso libero - spiega don Giacomo -. Nessuna polemica sul mancato patrocinio, grazie ai parrocchiani e al Gruppo Alpini siamo risusciti comunque ad organizzare l’evento così come saremo in grado di realizzarne altri autonomamente anche questa estate". Prossimo appuntamento nel cartellone degli eventi estivi in questo mese di giugno è per giovedì 29 in oratorio a Groppello con la presenza dell’unità cinofila dei carabinieri, altro evento senza patrocinio del Comune. Tutto pronto poi per la partenza in montagna nel mese di luglio per una vacanza con i ragazzi della parrocchia e famiglie al seguito. È poi al vaglio del Comune una serata, organizzata dall’ente, dedicata alla musica classica in programma per il 28 luglio. S.D.