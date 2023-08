“Greenline“ per il Fornasè Il percorso protetto collegherà due parchi

Il Fornasè avrà l’attesa “Greenline”, il percorso ciclopedonale in grado di collegare il Parco Tobagi sulla via omonima con il Parco dell’Acqua di via Adda, girando a nord dei palazzi della “Social City“.

Grazie ai 600mila euro, finanziati completamente dal Pnrr Next Generation Eu per le rigenerazioni urbane dei territori, il quartiere settentrionale di Cormano avrà quindi un tracciato per i pedoni e per i ciclisti, completando l’anello circolare in parte già realizzato attraverso le aree verdi comunali della zona: secondo il progetto, la nuova ciclopedonale salirà da via Tobagi fin quasi al confine con Paderno Dugnano, girando in tondo e ridiscendendo su via Caravaggio e alla rotonda di via Sanzio, per percorrere il lungo settore di prato tra la superstrada Milano-Meda e via Piero della Francesca; da qui, superata via XXIV Maggio, si potranno raggiungere i vari settori del grande Parco dell’Acqua e risalire, a completamento dell’anello, nella via Tobagi.

Il percorso sarà un vero e proprio corridoio verde, largo due metri e mezzo, con due sensi di marcia: passerà tra i filari di alberi che sono stati innestati, pochi mesi fa, nell’ambito del progetto “Piantalalì” e sarà illuminato completamente con la posa di pali della pubblica illuminazione: sarà garantito anche il principio della “invarianza idraulica” per lo smaltimento dell’acqua piovana.

Il progetto per la realizzazione della "Greenline" è già stato appaltato dal Comune di Cormano: ora si attende la definizione del cronoprogramma dei lavori, che avranno una durata di circa 120 giorni.

Giu.Na.