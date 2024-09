Green Week, l’arte racconta la crisi climtica

Torna la Milano Green Week, da giovedì a domenica, la manifestazione che, con oltre 300 eventi organizzati da associazioni, comitati, scuole, enti pubblici e privati, racconta e fa scoprire l’impegno non solo dell’Amministrazione, ma anche delle persone che ogni giorno lavorano per una Milano più verde, più sana, attenta ai temi ambientali, alla cura del bene comune e che metta al centro il benessere di chi vive negli spazi urbani (nella foto un laboratorio per bambini nella scorsa edizione della Green Week). Focus della quarta edizione sarà la transizione ecologica e ambientale: un obiettivo ambizioso che parte dal territorio, ma guarda all’intero pianeta e che si può raggiungere soltanto attraverso la sinergia e la collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadinanza. La Green Week sarà anche l’occasione per inaugurare e mostrare alla città le opere d’arte realizzate con il recupero della legna degli alberi abbattuti la notte del 25 luglio del 2023 ed esposte in diversi parchi e giardini cittadini. Dalle grandi installazioni site-specific “Abbraccio“ di Aaron Nachtailer con Maison Random ai Giardini Indro Montanelli e “Memoriale Selvatico“ di Anne de Carbuccia per One Planet One Future al Parco Sempione, al “Monolite“ di Sebastiano Branca per Kobose Studio al Parco Cascina Bianca. E ancora: “Tree-Gon“ di Giancarlo Diana al Parco Lambro e ‘Animalier’ di Alessandro Musolino e bn+Brinanovara nel Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte. Attraverso il bando dell’Assessorato all’Ambiente e Verde e la creatività, l’arte diventa così uno dei linguaggi per raccontare la crisi climatica in città e manifestare l’urgenza di cambiare rotta.