"Grazie a questo film il mio Andrea è tornato tra i banchi di scuola"

"Grazie a questo film Andrea è tornato là dove avrebbe dovuto rimanere: fra i banchi di scuola". Nel silenzio della sala Energia del cinema Arcadia la voce in collegamento di Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, il “Ragazzo dai pantaloni rosa“, studente vittima di bullismo e morto suicida nel 2012. In sala 630 alunni delle scuole melzesi, medie e superiori, che, come centinaia di coetanei di 200 scuole in tutta Italia, hanno potuto assistere, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Uniti contro il bullismo“ all’anteprima del film, interpretato da Samuele Carrino e da Claudia Pandolfi, che di Andrea racconta la storia e il calvario.

Una giornata straordinaria e con ospiti speciali. In collegamento i protagonisti del film, in sala Luca Apolito, direttore artistico del Giffoni Film Festival, e i giovani studenti melzesi, Alessandro, Giorgio, Lorenzo e Tancredi, che la scorsa estate hanno partecipato al festival di Giffoni in veste di giurati. Proprio la giornata di ieri, oltre a sensibilizzare sul bullismo e le sue drammatiche implicazioni, ha dato il via ufficiale al progetto “Giffoni Experience continua a Melzo“. Alla mattinata al cinema Arcadia, promossa dal Comune e dal multisala, hanno partecipato 23 classi di 6 istituti: Mascagni, Ungaretti, San Giuseppe, Ipsia, Enaip, liceo Giordano Bruno. La drammatica vicenda di Andrea Spezzacatena sullo schermo. In sala studenti giovanissimi e ragazzi più grandi: "Silenziosi, rispettosi – così gli organizzatori – e terribilmente partecipi". Lo spirito di Giffoni fra le poltrone dell’Arcadia. "Anche al Festival – spiega Apolito – si offre ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con temi importanti. Proprio come qui stamattina".

Nessuno studente “troppo piccolo“: "Mai nascondere ai ragazzi la complessità". Dopo il film, per tutti gli studenti delle scuole selezionate, la diretta streaming con Teresa Manes, con il protagonista del film e con Arisa, autrice del brano colonna sonora. "In questo film non vogliamo parlare di morte – così Teresa – ma celebrare, nonostante tutto, la vita". Per l’amministrazione comunale Diana Marangoni, l’assessora alla Cultura che, pochi mesi fa, ha accompagnato a Giffoni i giovani giurati melzesi: "Questa sala gremita mi riporta alla splendida, magica esperienza di luglio, che ho avuto l’onore di vivere e che ora condivido e condivideremo con la città. Il progetto “Giffoni Experience continua a Melzo“ ci accompagnerà per tutto l’anno scolastico. Una collaborazione di cui siamo fieri". Ancora: "Un onore avere qui con noi Luca Apolito, lo ringraziamo di cuore. La sua presenza è un evento nell’evento".