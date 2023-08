Gravi disagi a Paderno Dugnano: linea Trenord bloccata per guasto

Linea Trenord bloccata dal primo pomeriggio a tarda sera. E una sessantina di passeggeri evacuati a causa di un principio d’incendio. È successo ieri intorno alle 15 sui binari in prossimità della stazione di Paderno Dugnano, un treno con dei problemi tecnici è rimasto fermo sulla linea ferroviaria ed è scaturito un piccolo incendio delle sterpaglie nelle adiacenze del treno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il treno, che da Camnago era diretto a Cadorna. Il convoglio è rimasto fermo tra Palazzolo e Paderno Dugnano, e la linea in direzione Milano è rimasta bloccata per molte ore. Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento. Disagio per i passeggeri che sono dovuti scendere dai vagoni sotto il sole del primo pomeriggio, in uno dei giorni più caldi di questa estate, in cui si sfiorano i quaranta gradi. Sulla App di Trenord, si è potuto apprendere inizialmente che una decina di treni ha avuto ritardi di circa 45 minuti. Intorno alle 19, sempre sulla App di Trenord, un aggiornamento ha confermato l’ipotesi di un guasto alla linea elettrica tra Palazzolo e Cusano-Cormano, che ha portato a un intervento prolungato dei tecnici delle ferrovie nord e alcuni treni sono stati cancellati. I disagi per i passeggeri sono quindi proseguiti fino a sera, per alcuni dei treni cancellati sulla linea Asso, Seveso, Cadorna e viceversa l’arrivo a destinazione era previsto in tarda serata.

Davide Falco