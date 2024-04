Grave pedone 69enne investito sulle strisce

Ha investito un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, era alla guida di un auto senza revisione e nascondeva nel cruscotto e nei cassetti delle portiere tre taglierini da tappezziere. Un 46enne italiano residente nell’hinterland milanese è stato denunciato per detenzione di attrezzi atti a offendere.

Il fatto è accaduto ieri a Rho intorno alle 11. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l’automobilista era alla guida della sua Mercedes Classe A quando, all’incrocio tra corso Europa e via Lainate, ha investito un uomo di 69 anni che stava attraversando la strada. L’impatto è stato violento, il pedone dopo aver picchiato sul parabrezza ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente a terra, in mezzo alla strada. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica. L’uomo ha riportato ferite alla testa e varie contusioni, dopo le prime cure mediche sul posto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. La polizia locale ha fatto accertamenti sull’automobilista e scoperto a suo carico numerose violazioni per consumo di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio e contro la persona. Risulta disoccupato, pertanto dovrà giustificare la presenza nell’abitacolo della macchina di tre taglierini da tappezziere. A suo carico anche due omesse revisioni del veicolo. L’incrocio di corso Europa è spesso motivo di malumori per la scarsa sicurezza, soprattutto per i pedoni che attraversano sulle strisce pedonali, all’altezza della via Madonna che devono fare i conti che le auto che arrivano dalla via Lainate a volte ad alta velocità. Ro.Ramp.