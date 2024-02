Grande successo per l’iniziativa Burraco in compagnia organizzata dall’associazione Cittadina Ricreativa Terza età e il Comune. Oltre 50 persone si sono iscritte per sfide appassionanti al gioco di carte e decine hanno espresso interesse per il progetto Scuola di burraco. "L’obiettivo è unire lo spirito di aggregazione, abbattere la solitudine e passare del tempo in compagnia", commenta l’assessore Francesco Di Stefano. I tornei, il mercoledì, e per le lezioni, il giovedì.