Grande festa alla Rsa per i 103 anni di Maria

Pomeriggio di grandi festeggiamenti nel Centro Polifunzionale per Anziani di Cusano Milanino, gestito da Sereni Orizzonti. La signora Maria Todeschini ha raggiunto il traguardo dei 103 anni di vita. Tutti i parenti della signora, gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per celebrare questo compleanno speciale. Maria, una donna dalla personalità forte, volitiva e indipendente, è nata nel 1920 a Valsecca, in provincia di Bergamo, ha vissuto per diversi anni a Roma per poi fare ritorno nel 1940 a Milano al seguito della famiglia della contessa presso la quale lavorava come donna di servizio. Alla festa era presente il sindaco Valeria Lesma. La struttura di Cusano può accogliere anziani non autosufficienti ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.