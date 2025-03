Gorgonzola, ciclabile chiusa: "Dev’essere messa in sicurezza". Via ai lavori sul tracciato salvavita

Tempo e intemperie hanno danneggiato le staccionate lignee di protezione, al via un giro di manutenzione "di sicurezza" sulla ciclabile salvavita lungo la provinciale fra Gorgonzola e Melzo. Nel 2019, al momento del vernissage dopo un lungo cantiere, era stata intitolata alla memoria di Alessandro De Nicola, 21 anni soltanto, investito e ucciso cinque anni prima mentre pedalava proprio lungo quella strada. L’intervento è impegnativo: rimozione e sostituzione di circa 130 pali, travi, travetti e cilindri, più un nuovo tratto di protezione e altre opere manutentive, sempre in chiave sicurezza. La ciclabile, che congiunge la via Parini a Gorgonzola con l’incrocio cosiddetto delle Quattro Strade in territorio di Melzo, sarà "chiusa al traffico" sino ai primi di aprile. Intervento importante su una infrastruttura, come si diceva, di grande rilevanza. L’iter per la realizzazione era stato lungo, frutto di un protocollo di intesa fra i due comuni, e soprattutto di un finanziamento da 1 milione e mezzo di euro dal calderone di compensazioni Teem. L’intervento era stato particolarmente curato, oltre che dal punto di vista tecnico, sul fronte estetico. L’area in oggetto è sottoposta al vincolo ambientale del Parco Agricolo Sud Milano che, in fase di realizzazione, aveva chiesto staccionate con strutture lignee a "Croce di Sant’Andrea" per un minore impatto visivo: tutt’intorno si apre una zona di campagna con diverse cascine storiche. Molti tratti della struttura sono ormai ammalorati o deteriorati, causa tempo, ma anche causa qualche danneggiamento. Urge intervenire.

"Le dimensioni del tratto da manutenere - così una nota del Comune - sono di circa 1350 metri lineari nel tratto a est parallelo alla Roggia Bescapera: dalla mini rotatoria all’incrocio tra via Parini e via degli Abeti, nei pressi di Mulino Nuovo, al primo attraversamento ciclopedonale rialzato e illuminato all’altezza delle cascine Santa Maria e San Michele. Nel dettaglio sono previsti la rimozione e sostituzione di circa 130 pali, 30 travi oltre a travetti e cilindri ammalorati o danneggiati. Sarà inoltre posato un tratto nuovo di staccionata a protezione di 100 metri lineari a ridosso della cascina San Michele". I lavori saranno eseguiti dalle imprese di una cooperativa sociale di San Donato Milanese.