Gorgonzola, arriva il titolo. È la “Sagra di qualità”

Gorgonzola ancora protagonista di un mese straordinario, sindaca e presidente Pro Loco in Senato, dove è avvenuta la cerimonia ufficiale di conferimento del titolo di "Sagra di qualità" alla Sagra nazionale del gorgonzola dop, da molti anni orgoglio cittadino. L’evento è stato promosso dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), il marchio è assegnato, periodicamente, agli eventi che "si distinguano per autenticità, capacità di valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale, attenzione alla sostenibilità e all’accoglienza turistica". Un evento atteso. In settembre la sagra era stata visitata dagli ispettori incaricati dall’ente promotore, che avevano girato stand e ristoranti, prendendo nota. Fra i parametri presi in esame, fra gli altri, la qualità del prodotto e della proposta gastronomica, il rigore nel rispetto di norme di sicurezza e igiene, il gradimento da parte della cittadinanza e dei visitatori. Orgoglio, dunque. "Assolutamente, moltissimo - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi -. Siamo state felici di rappresentare la città e tutti i volontari della Pro Loco, che ogni anno si spendono con impegno". E così la “mamma” della sagra, Donatella Lavelli: "Abbiamo toccato con mano la ricchezza dell’Italia e il valore dei cittadini impegnati nel far conoscere e vivere un patrimonio di eccellenze". "La certificazione Sagra di qualità - ha spiegato infatti a Roma in corso cerimonia il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina - premia l’impegno straordinario delle Pro Loco e dei volontari nel tramandare le tradizioni locali, volano per il turismo sostenibile". Così anche, sempre durante la cerimonia, il senatore Antonio De Poli: "i volontari delle Pro Loco sono gli “ambasciatori” dei nostri territori". Presenti all’evento anche Vincenzo Santoro, responsabile del dipartimento Cultura, Turismo e Agricoltura dell’Anci, e Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo: "Enit e Ministero - ha detto - hanno certificato 4mila sagre estive. Producono un valore economico ma mettono anche in luce borghi e luoghi meno noti". M.A.