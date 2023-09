Gobetti, in arrivo 1,7 milioni di euro

Si torna a scuola con diverse novità. La prima è economica: 1 milione 700mila euro di incentivi dal Gestore Servizi Energetici (società partecipata interamente dal ministero delle Economie e Finanze) per la nuova scuola Gobetti, un contributo vinto dal Comune per il rifacimento energetico della futura struttura. La seconda novità di quest’anno è il trasferimento degli alunni dalla Gobetti alla scuola Monaca. Un trasloco necessario: la scuola Gobetti dovrà essere demolita e ne verrà costruita un’altra: una parte è finanziata dal Ministero, un’altra dalla GSE e in ultimo da fondi comunali. Gli alunni si sono quindi spostati al primo piano della scuola Monaca, dopo tutti gli interventi di riqualificazione effettuati dall’Amministrazione (circa 60mila euro) per costruire nuove aule, spazi comuni e refettorio. Insomma, sarà un anno scolastico nuovo per gli alunni, in attesa della realizzazione del nuovo edificio a zero emissioni e innovativo.

Ieri, ad accogliere gli alunni alla primaria Monaca c’erano il vice sindaco Salvatore Gattuso, l’assessora all’Istruzione Ilaria Ravasi e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Pozza. Insieme, hanno augurato agli alunni un anno scolastico ricco, stimolante e sempre all’insegna della curiosità di conoscere. I lavori estivi non hanno cambiato il look sono alla scuola Monaca: il plesso di via Bramante (primaria e medie) è stato ritinteggiato, nella scuola dell’infanzia Acacie è stata riqualificata la recinzione esterna e alla Don Sturzo sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza. "Alcuni lavori - precisa l’assessore Marco Pozza - proseguiranno durante l’anno, senza interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, poiché i disastrosi temporali che si sono abbattuti a fine luglio e ad agosto ci hanno costretti a interventi imprevisti e indifferibili. Interverremo anche per mettere al più presto in sicurezza gli spazi verdi".

Francesca Grillo