Gli under 19 inaugurano il nuovo campo

Il nuovo “Campo G“ è pronto al debutto: oggi alle 15, saranno i giovani della Juniores regionali U19 della Polisportiva Circolo giovanile Bresso contro i corrispettivi U19 della Concorezzese a inaugurare il manto in erba sintetica posato nel corso degli ultimi mesi. Questo campo da calcio a 11, prima in erba naturale e ora rinnovato con una superficie di qualità, rappresenta, a tutti gli effetti, il primo intervento dell’intenso restyling previsto nell’impianto sportivo comunale di via Deledda, lungo il fiume Seveso: "Le scorse sere si sono svolti gli allenamenti delle squadre di calcio e oggi si giocherà la prima partita ufficiale sul Campo G. – spiega il sindaco di Bresso, Simone Cairo (nella foto) –. Siamo soddisfatti dei lavori che ci hanno consegnato questo terreno da gioco in sintetico. Posso immaginare le sensazioni che proveranno i giocatori quando inizieranno a giocarci".

Intanto, il Comune di Bresso proverà a recuperare il limitrofo campo da calcio da sempre brullo in terra silicea, dove è stata depositata la terra tolta dal “Campo G“, per gli allenamenti. Da maggio, invece, scatterà la seconda fase programmata con due interventi: ci saranno sia la manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera sia il rifacimento di un altro campo da 11 sempre in erba sintetica. Infine, il centro sportivo diventerà sostenibile anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico "con le illuminazioni a led e con la sistemazione degli spogliatoi e delle strutture della tribuna centrale – conclude Cairo –. Sarà un bell’impianto a disposizione degli sportivi e dei giovani della nostra città". Complessivamente il centro sportivo comunale di via Deledda sarà riqualificato con una spesa di 2 milioni e 400mila euro, divisa nei vari lotti dei lavori.

Giuseppe Nava