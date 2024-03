Gli studenti del Russell-Fontana raccontano le donne in cammino

“Allo stato dell’arte... donne in cammino. Dieci anni di progettualità per le donne, con le donne“. È il titolo dell’evento organizzato dal liceo Russell-Fontana di Garbagnate che si terrà domani alle 20.30 al cinema teatro Italia di via Varese 29. Attraverso le opere, le voci e l’arte si parlerà di donne, libertà, dignità. L’introduzione è affidata alla dirigente scolastica Giuseppina Pelella e alla referente parità di genere del liceo, Tiziana Barbuto. Poi Cristina Carelli presenterà i progetti di Cadmi Milano (casa di accoglienza delle donne maltrattate), saranno intervistate la cantautrice Valeria Rossi, l’autrice del libro “Vive e libere“ Manuela Ulivi e la campionessa di pallanuoto Manuela Zanchi. Seguirà performance del laboratorio teatrale del liceo, poesie e letture con Karol Battaglia, Gaia Croce e Luca Donzelli. Saranno illustrati i progetti “Panchine rotte rosse d’arte“, “Io non ci passo sopra“, “Ti regalo un sorriso“, “Donne in cammino“, l’attività del centro antiviolenza Hara e “Mai più zitte“. Ro.Ramp.